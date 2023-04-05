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Более 53 тысяч кубометров воды откачали за сутки в Костанайской области

Гульмира Байзакова
5 Апреля 2023, 18:44
Более 53 тысяч кубометров воды откачали за сутки в Костанайской области Фото: t.me/qr_tjm

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Карамырза продолжаются противопаводковые мероприятия. Выставлены два поста наблюдения за контролем уровня реки Тюнтюгур и поступлением талых вод. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Местные исполнительные органы совместно с сотрудниками департамента и жителями производит подготовку мешкотары с инертными материалами. Организованы подворовые обходы и профилактические беседы с населением.

За прошедшие сутки в Карасуском районе на реке Тюнтюгур уровень воды поднялся на 23 см. В течение 6-7 часов вода прибыла в селе Карамырза и к 24:00 поднялся уровень воды, что стало причиной подтопления жилых домов и дворовых территорий. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели предварительно эвакуировали население из зоны затопления. По собственному желанию 23 человека разместились у родственников, проживающих на соседних улицах.

Задействованы силы средства ДЧС в количестве 25 человек личного состава, 6 единиц техники, 3 единицы плавсредств и 14 мотопомп.

Паводковая обстановка на контроле.

Оперативными действиями вечером 4 апреля в селе Железнодорожное из 6-и двухквартирных домов была отведена и откачана талая вода. 33 жителя вернулись в свои дома, производится проветривание и просушка помещений.

В 23:00 были завершены работы по откачке воды из погребов жилых домов в объеме 5 тысяч куб. метров.

Всего за прошедшие сутки было откачано более 53 тысяч кубометров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом.

Продолжаются работы по откачке воды с насосной станции села Железнодорожное для восстановления подачи пресной воды населению.


Костанайская область   Происшествия   Паводок   МЧС  
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