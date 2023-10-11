Более 53 тысяч человек наказали за нарушение правил дорожного движения в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 268 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 34 человека и 386 получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов на брифинге сообщил, что рост аварийности наблюдается на автодорогах республиканского значения и улицах населенных пунктов. По вине водителей произошло 92,5% всех аварий.

- С начала года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 53 257 человек. Выявлено более 23,6 тысячи грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на аварийность в целом. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 876 водителей, - проинформировал А.Кабдулдинов.

Он добавил, что с учетом результатов анализа причин и условий, при которых происходили аварии, акцент в профилактике сделали на развитии автоматических систем контроля за дорогами. С ноября прошлого года действует программа «Безопасный город», установили 28 аппаратно-программных комплексов.