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    18:33, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Более 53 тысяч человек наказали за нарушение правил дорожного движения в СКО

    нарушение ПДД
    Фото: агентство Kazinform

    В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 268 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 34 человека и 386 получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов на брифинге сообщил, что рост аварийности наблюдается на автодорогах республиканского значения и улицах населенных пунктов. По вине водителей произошло 92,5% всех аварий.

    - С начала года за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 53 257 человек. Выявлено более 23,6 тысячи грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на аварийность в целом. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 876 водителей, - проинформировал А.Кабдулдинов.

    Он добавил, что с учетом результатов анализа причин и условий, при которых происходили аварии, акцент в профилактике сделали на развитии автоматических систем контроля за дорогами. С ноября прошлого года действует программа «Безопасный город», установили 28 аппаратно-программных комплексов.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Транспорт
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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