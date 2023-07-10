Более 53 млрд тенге выделено на борьбу с наркоманией и наркобизнесом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На брифинге в МВД старший инспектор по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности Серик Султанов рассказал об итогах заседания Коллегии МВД с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева по вопросам противодействия наркопреступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно Касым-Жомартом Токаевым отмечена важность принятого накануне Правительством Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Совету Безопасности поручено взять на контроль ход исполнения документа», - сказал на брифинге Серик Султанов.

Отмечается, что основная цель комплексного плана – принятие на общенациональном уровне мер по сокращению спроса и пресечению каналов распространения опасных видов наркотиков, по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.

«Предусмотрены выявление наркозависимости на ранней стадии, в том числе среди молодежи и подростков, формирование достоверного учета наркопотребителей. А также материально-техническое оснащение и повышение организационно-правового статуса уполномоченных органов. Большое внимание уделено совершенствованию системы профилактики, лечению наркомании и развитию системы реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия. На реализацию этих мероприятий предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге», - добавил Серик Султанов.

На минувшей неделе в Талдыкоргане задержали наркоторговца с крупной партией марихуаны. При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено около 27,5 кг наркотических средств того же каннабиноидного происхождения.