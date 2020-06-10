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Более 53 млн тенге вернут потребителям Кызылординской области за отопление

10 Июня 2020 11:25
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Более 53 млн тенге вернут потребителям Кызылординской области за отопление

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Потребителям Кызылординской области произведут перерасчет за тепло на сумму более 53 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями области документов департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области определил сумму, подлежащую возврату потребителям, не имеющим приборы учета тепла, с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2019-2020 годов.

Таким образом, сумма возврата составила 53,4 млн тенге с НДС, в том числе по базовому субъекту ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» - 52,1 млн тенге; по филиалу «Казалы-Темиржолжылу» ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» - 1,3 млн тенге; по ТОО «Темиржолсу-Кызылорда» - 0,01 млн тенге.


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Ключевые слова: Кызылординская область, ЖКХ, Другие государственные органы,
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