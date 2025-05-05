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    17:42, 05 Май 2025 | GMT +5

    Более 52 млн налогов недоплатила в бюджет больница в Акмолинской области

    Нарушения были выявлены прокуратурой Жаксынского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    По информации прокуратуры Акмолинской области, был проведен анализ применения налогового законодательства. При этом установлено, что государственное предприятие Жаксынского района за 2 и 3 кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями. Как уточнили в прокуратуре, госпредприятием оказалась больница.

    — В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге. По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, — добавили в ведомстве.

    Все виновные лица были привлечены к отвественности.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области руководитель отдела образования заключил договоры со своим зятем. 

    Теги:
    Бюджет Регионы Казахстана Медицина Больницы Прокуратура Налоги Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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