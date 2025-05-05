Более 52 млн налогов недоплатила в бюджет больница в Акмолинской области
Нарушения были выявлены прокуратурой Жаксынского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации прокуратуры Акмолинской области, был проведен анализ применения налогового законодательства. При этом установлено, что государственное предприятие Жаксынского района за 2 и 3 кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями. Как уточнили в прокуратуре, госпредприятием оказалась больница.
— В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге. По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, — добавили в ведомстве.
Все виновные лица были привлечены к отвественности.
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