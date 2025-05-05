Более 52 млн налогов недоплатила в бюджет больница в Акмолинской области

По информации прокуратуры Акмолинской области, был проведен анализ применения налогового законодательства. При этом установлено, что государственное предприятие Жаксынского района за 2 и 3 кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями. Как уточнили в прокуратуре, госпредприятием оказалась больница.

— В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге. По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, — добавили в ведомстве.

Все виновные лица были привлечены к отвественности.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области руководитель отдела образования заключил договоры со своим зятем.