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    10:57, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 528 тыс человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» за 9 месяцев 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября текущего года участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Госпрограмма «Еңбек») стали более 528 тыс человек. 377,3 тыс человек были трудоустроены, из них 252,9 тыс – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 16,4 тыс человек, на обучение по ТиПО – 14,4 тыс человек.

    Для открытия своего дела более 6,5 тыс человек получили льготные микрокредиты, а 22,2 тыс – безвозмездные государственные гранты.

    На субсидируемые рабочие места трудоустроено 165,4 тыс человек, из них: на социальные рабочие места 17,4 тыс; на молодежную практику – 24,3 тыс; на общественные работы – 123,7 тыс.

    В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 1 632 семьи или

    5 532 человека, из которых 2 351 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 1 679 человек трудоустроены и 119 человек заняты предпринимательской деятельностью, 9 человек направлены на обучение.

    Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс человек. 437,3 тыс человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс микрокредитов и 44,9 тыс государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

    На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс человек.

    Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс человек в составе 1,8 тыс семей.

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