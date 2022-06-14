14 Июня 2022 15:09

Более 52 тыс. зрителей собрали матчи Лиги наций с участием сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Июньские матчи сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА посетили 52 тыс. 714 зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Матч против сборной Азербайджана в Нур-Султане собрал 19 тыс. 823 зрителя. Гостевой матч в Трнаве против сборной Словакии посетили 4 тыс. 146 зрителей. Матч против сборной Беларуси в сербском Нови Саде прошел без зрителей. Ответный матч против Словакии в Нур-Султане собрал 28 тыс. 745 зрителей.