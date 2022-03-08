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    14:14, 08 Март 2022 | GMT +6

    Более 52 млрд тенге выделено на «Экономику простых вещей» за весь период

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил данные о ходе реализации программы «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа «Экономика простых вещей» направлена на снижение импортозависимости, насыщение внутреннего рынка отечественными товарами народного потребления и стимулирование увеличения доли бизнеса в экономике. Основным критерием отбора приоритетных проектов по кредитованию в рамках программы ЭПВ является перечень товаров по Общему классификатору видов экономической деятельности. Поддержка предпринимателям оказывается по 50 направлениям или 150 товарным позициям», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Общая сумма финансирования проектов субъектов частного предпринимательства составляет 1 трлн. тенге, в том числе:

    - переработка в АПК – 300 млрд. тенге;

    - производство в АПК – 300 млрд. тенге;

    - обрабатывающая промышленность и услуги – 400 млрд. тенге.

    «Банками второго уровня (далее – БВУ) и АО «Аграрная кредитная корпорация» выпущены облигации на сумму 290,5 млрд. тенге, фактическое освоение из 1 трлн. тенге составило 29%. В большей мере, БВУ финансирует проекты в рамках программы ЭПВ за счет собственных средств. За весь период реализации программы ЭПВ поддержано более 3,5 тыс. проектов на сумму кредитов порядка 1 трлн. тенге. При этом, государственным бюджетом обеспечивается лишь субсидирование процентной ставки по кредитам. Таким образом, из бюджета за весь период на реализацию программы было выделено порядка 52 млрд тенге», - отметил Премьер.

    Кроме того, согласно приведенным главой Кабмина данным, в рамках программы ЭПВ осуществляется льготное кредитование предпринимателей по ставке для конечного получателя 6%, сумма кредита не ограничена, а срок субсидирования составляет 10 лет. Гарантирование по кредитам до 1 млрд. тенге предоставляются не более 50% от суммы кредита/финансового лизинга в рамках одного проекта.


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