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Более 5150 нелегальных мигрантов спасли с начала года в Эгейском море

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 21:07
Более 5150 нелегальных мигрантов спасли с начала года в Эгейском море Фото: aa.com.tr

ИЗМИР. АНАДОЛУ -КАЗИНФОРМ - Сотрудники береговой охраны Турции с начала года спасли более 5150 нелегальных мигрантов в Эгейском море. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

На фоне гражданских войн и беспорядков в своих странах, нелегальные мигранты продолжают в поисках лучшей жизни стремиться попасть в Европу.

Покидающие свои страны люди порой рискуют жизнью.

Как сообщает пресс-служба командования береговой охраны Турции, в период с 1 января по 31 марта 2023 года у побережья страны спасены 5153 нелегальных мигранта.

Кроме того, задержано 2232 мигранта, пытавшихся нелегальным путем перебраться за морские рубежи Турции.


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