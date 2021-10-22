Более 51 тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 8 851 пациент, на амбулаторном уровне – 42 365 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 625 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.



