Более 51 тысячи человек получили первый компонент вакцин в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки от коронавируса получили 908 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 908 местных жителей. Из них 45 медработников, 19 педагогов, 9 полицейских, 13 студентов, 17 сотрудников правоохранительных органов, 5 госслужащих, 7 человек с хроническими заболеваниями, 793 местных жителя. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 51 511 человек. II компонентом вакцин привиты 20 712 человек.

Всего в регионе функционируют 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Получить вакцину может каждый житель Атырауской области на добровольной основе.

Как ранее сообщалось, в регионе вновь выросло число заболевших COVID-19.