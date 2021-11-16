Более 51 тысячи человек не имеют доступа к водоснабжению в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 233 сельских населенных пункта с населением в 51,3 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что 402 села, или 63% от их общего количества, доступ к водоснабжению имеют. И вместе с городами процент обеспеченности качественной питьевой водой составляет более 90%.

В этом году на водоснабжение выделили 11,4 млрд тенге. Работы идут в 49 населенных пунктах. Подключиться к сетям водоснабжения смогут три тысячи домов.

«К концу года доступ сельского населения к качественной питьевой воде доведем до 83,5%. Вместе с тем необходимо бережное отношение к воде. В законодательство внесены изменения, согласно которым местными исполнительными органами областей рассчитывается размер платы за один кубический метр питьевой воды, предоставляемой населению по субсидированной стоимости. Он оставался без изменений с 2006-го года. Однако тарифы на услуги водоснабжения за это время периодически повышались. Разница между утвержденным тарифом и оплатой за оказанные услуги водоснабжения возмещается за счет государства», - сказал Б. Ильясов.

На портале открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления «Об утверждении размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения по Северо-Казахстанской области».

Сейчас население оплачивает 30-40 тенге за кубический метр, в зависимости от наличия прибора учета. С 1-го января предлагается увеличить плату до 60-80 тенге. По словам Б. Ильясова, утверждение размера платы за «куб» питьевой воды затронет 267 сельских населенных пунктов области с численностью населения около 225 тысяч человек.

Буквально сегодня на заседании Правительства РК Северо-Казахстанскую область назвали в числе регионов с наименьшим доступом населения к чистой питьевой воде.