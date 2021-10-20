Более 51 тысячи человек лечатся от COVID-19 - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram- канал Минздрава РК.

Из числа лечащихся в стационарах находится 8 848 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 721 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 633 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов, на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.



