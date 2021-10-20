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    08:53, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 51 тысячи человек лечатся от COVID-19 - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram- канал Минздрава РК.

    Из числа лечащихся в стационарах находится 8 848 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 721 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 633 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов, на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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