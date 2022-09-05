Более 51 тыс. новых автомобилей продано в РК официальными дилерами за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за первое полугодие официальными дилерами продано более 51 тыс. новых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр анализа и мониторинга авторынка.

«По итогам отчётного периода (январь-июнь) официальные дилеры реализовали 51,8 тыс. новых автомобилей (с учётом легковых авто, LCV, грузовиков, спецтехники и автобусов), что составляет 92,3% от продаж в первом полугодии 2021 года. При этом в феврале и марте продажи в 2022 году превышали прошлогодний уровень», - говорится в информационном сообщении.

В январе, апреле и мае показатели оказались ниже прошлогоднего уровня. В июне реализация новых автомобилей вышла на прошлогодний уровень.

Наличие таких факторов, как дефицит электронных компонентов, глобальная инфляция, геополитическая нестабильность в Восточной Европе и разрыв логистических цепей продолжают оказывать давление на мировой авторынок.

«В значительной степени ситуация на рынке Казахстана подвержена влиянию резкого сокращения поставок автомобилей и машинокомплектов из Российской Федерации. В имеющихся условиях совокупные продажи новой техники по итогам 6 месяцев продемонстрировали снижение на 7,7%, хотя, как было сказано ранее, в отдельные месяцы превышали прошлогодний уровень», - сообщают в центре.

При этом рыночная доля автомобилей, локализованных в Казахстане, выросла до 80%. В целом, мировой рынок по итогам 6 месяцев также показал снижение продаж на 8,5%. В общей сложности с начала года в мире реализовано 38 млн 468 тыс. автомобилей.



