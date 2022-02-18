Более 509 тысяч человек привиты Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным на 17 февраля вакциной Pfizer провакцинированы первым компонентом - 779 558 человек, вторым компонентом - 509 471 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Первой дозой: п одростки – 647 438, б еременные женщины – 30 005, к ормящие женщины – 99 921.

Второй дозой: п одростки – 422 339, б еременные женщины – 20 788, к ормящие женщины – 66 298.