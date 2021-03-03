Более 5000 водителей привлечены к ответственности в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 5000 акмолинских водителей были привлечены к ответственности с 13 февраля за нарушение ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С 13 февраля казахстанские водители могут не носить с собой права и документы на авто. Согласно нововведениям, теперь проверка водительских документов проводится через информационные системы, что позволяет автовладельцам не носить с собой бумажные документы.

«Ранее за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф в 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ, удостоверяющий личность. Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейские проверяют через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету, проверку можно совершить по каналам радиосвязи», - рассказали в ведомстве.

Как отметили полицейские, с 13 февраля в Акмолинской области 5549 водителей были проверены и привлечены к ответственности за нарушения ПДД.

«Принятые меры намного облегчили работу. Раньше специально подделывались водительские удостоверения, лишь бы поуправлять автомашиной, несмотря ни на что. А сейчас все в базе, и никак не скрыть, имеет ли водитель автомашины право на управление или нет», - добавили в ведомстве.

Полицейские региона отмечают: акмолинские водители любят управлять автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности, продолжают разговаривать по мобильным телефонам и превышать скоростной режим.



