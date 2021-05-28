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    14:19, 28 Май 2021 | GMT +6

    Более 5000 спасателей подготовила Академия гражданской защиты им.М. Габдуллина за годы Независимости

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    КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В Академии гражданской защиты им.М. Габдуллина МЧС РК состоялось расширенное заседание ученого совета по председательством Министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Юрия Ильина. Тема заседания посвящена преданию учебному заведению статуса академии и присвоению имени казахского батыра Малика Габдуллина, МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    По информации пресс-службы МЧС РК в онлайн-режиме подключились общественные деятели, дочь Малика Габдуллина - Майдан Маликовна и сотрудники территориальных подразделений МЧС.

    С приветственным словом выступил министр Юрий Ильин.

    «Решение о присвоении Академии имени прославленного фронтовика, Героя Советского Союза, заслуженного деятеля науки Казахской ССР, уроженца Акмолинской области Малика Габдуллина - поистине историческое событие для страны, особенно для кокшетауцев. Должен отметить, что получение статуса Академии – это итог коллективных достижений и заслуженное признание деятельности вуза», - отметил министр.

    Мероприятие продолжилось торжественной церемонией выпуска 136 курсантов факультета очного обучения. Сотрудники органов гражданской защиты приняли в свои ряды 136 молодых офицеров-спасателей. С напутственным словом выпускникам обратился аким области Ермек Маржикпаев, поздравив с успешным окончанием Академии и присвоением первого офицерского звания.

    «Выбор профессии, связанный с защитой и спасением людей, заслуживает особого уважения, ведь служба в органах гражданской защиты требует огромных сил, стойкости, выдержки, мужества и самоотдачи. Впереди у вас большой жизненный путь. Мы надеемся, что возложенное на вас доверие будет оправдано. Курсанты и офицеры принимают активное участие в ликвидации ЧС не только на территорий Акмолинской области, но и по всей республике», - пожелал руководитель области.

    На сегодня учебное заведение осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спастельное дело». Также ведется дистанционное обучение по специальности «Пожарная безопасность». Со следующего года планируется первый набор в магистратуру по специальности «Пожарная безопасность».

    В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов и венков к памятнику Малика Габдуллина на центральной площади. Память героя, заслуженного деятеля казахстанской науки почтили минутой молчания.

    К слову, за годы Независимости подготовлено около 5000 специалистов, в том числе 132 выпускника получали дипломы с отличием. Многие из них работают на руководящих должностях.


    Теги:
    МЧС 30 лет Независимости Образование Другие государственные органы Акмолинская область
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