Более 5000 спасателей подготовила Академия гражданской защиты им.М. Габдуллина за годы Независимости

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В Академии гражданской защиты им.М. Габдуллина МЧС РК состоялось расширенное заседание ученого совета по председательством Министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Юрия Ильина. Тема заседания посвящена преданию учебному заведению статуса академии и присвоению имени казахского батыра Малика Габдуллина, МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

По информации пресс-службы МЧС РК в онлайн-режиме подключились общественные деятели, дочь Малика Габдуллина - Майдан Маликовна и сотрудники территориальных подразделений МЧС.

С приветственным словом выступил министр Юрий Ильин.

«Решение о присвоении Академии имени прославленного фронтовика, Героя Советского Союза, заслуженного деятеля науки Казахской ССР, уроженца Акмолинской области Малика Габдуллина - поистине историческое событие для страны, особенно для кокшетауцев. Должен отметить, что получение статуса Академии – это итог коллективных достижений и заслуженное признание деятельности вуза», - отметил министр.

Мероприятие продолжилось торжественной церемонией выпуска 136 курсантов факультета очного обучения. Сотрудники органов гражданской защиты приняли в свои ряды 136 молодых офицеров-спасателей. С напутственным словом выпускникам обратился аким области Ермек Маржикпаев, поздравив с успешным окончанием Академии и присвоением первого офицерского звания.

«Выбор профессии, связанный с защитой и спасением людей, заслуживает особого уважения, ведь служба в органах гражданской защиты требует огромных сил, стойкости, выдержки, мужества и самоотдачи. Впереди у вас большой жизненный путь. Мы надеемся, что возложенное на вас доверие будет оправдано. Курсанты и офицеры принимают активное участие в ликвидации ЧС не только на территорий Акмолинской области, но и по всей республике», - пожелал руководитель области.

На сегодня учебное заведение осуществляет подготовку квалифицированных специалистов по 4 образовательным программам: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Командная тактическая сил гражданской обороны» и «Пожаротушение и аварийно-спастельное дело». Также ведется дистанционное обучение по специальности «Пожарная безопасность». Со следующего года планируется первый набор в магистратуру по специальности «Пожарная безопасность».

В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов и венков к памятнику Малика Габдуллина на центральной площади. Память героя, заслуженного деятеля казахстанской науки почтили минутой молчания.

К слову, за годы Независимости подготовлено около 5000 специалистов, в том числе 132 выпускника получали дипломы с отличием. Многие из них работают на руководящих должностях.