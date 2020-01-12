Более 500 жителей Уральска предупредили о пожарной безопасности

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС предупредили о пожарной безопасности жителей области. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, основная часть пожаров не только в нашей области приходится на жилой сектор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

«Проблемы с обеспечением пожарной безопасности на объектах жилого сектора по-прежнему относятся к наиболее значимым и имеют первоочередное значение. Преобладающими причинами возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем и электротехнические причины. 10 января мы провели масштабную акцию «Безопасный город», в которой приняли около 50 сотрудников ДЧС ЗКО, сотрудники департамента полиции ЗКО и АО «КазТрансГаз Аймак», 25 представителей молодежного крыла «JasOtan». Они обошли около 250 домов в поселке Деркул, около 500 человек были предупреждены о пожарной безопасности, среди которых много пенсионеров», - рассказал Ерлан Турегелдиев.

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара, это и неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, не потушенные окурки. Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.





Стоит отметить, что с начала 2020 года произошло восемь пожаров в жилом секторе. В прошлом году за этот период произошло 12 пожаров, в которых пострадал один человек.



