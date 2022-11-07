Более 500 жителей Карагандинской области получили гранты на реализацию бизнес-идей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Карагандинской области выдано 532 гранта на реализацию новых бизнес-идей по Национальному проекту развития предпринимательства. Из них 280 выделены молодёжи, остальные – представителям социально уязвимых слоёв населения, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Гранты получили жители региона, прошедшие обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» из категории «молодёжь до 29 лет», а также представители малообеспеченных семей. Это получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, переселенцы, кандасы, люди, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также граждане с инвалидностью. Всего в этом году на обучение азам предпринимательства направлено 2487 человек. Из них завершили обучение 1670.

34-летняя Айнур Аринова получила грант – 1 миллион 225 тысяч тенге. Она защитила бизнес-план по открытию студии развлечений «Страна чудес».

– Я по состоянию здоровья не могла долгое время найти подходящую работу. У меня двое детей, воспитываю их одна. Мы жили на АСП, – рассказывает Айнур. – Летом обратилась в Центр занятости. Мне предложили участвовать в конкурсе грантов. Я обрадовалась, ведь раньше и мечтать не могла о собственном деле. Написать бизнес-план помогли сотрудники Палаты предпринимателей «Атамекен». Так я получила грант.

Айнур уже заказала костюмы ростовых кукол для своей студии. Также приобрела аппарат для распыления мыльных пузырей, фотоаппаратуру, реквизиты и создала аккаунт студии в Instagram. Для работы она хочет привлечь студентов.

– Мы начнём работу уже в этом месяце. В ближайшее время должны сшить нам костюмы, – говорит Айнур. – Советую безработным пробовать свои силы и участвовать в конкурсе грантов.

Айдос Жанузаков получил грант на развитие своего дела. У него строительная бригада, которая занимается заливкой и стяжкой полов.

– Мы работаем не первый год. У меня есть дорогостоящий аппарат, который с помощью компрессора подаёт раствор на верхние этажи зданий, что позволяет быстро и качественно производить стяжку полов. Я обеспечиваю работой двух человек, – говорит Айдос. – На грантовые средства приобрёл комплектующие к своему аппарату, они дорогие. Теперь мы можем работать более производительно.

Напомним, с этого года изменился механизм получения грантов. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте enbek.kz и дистанционно подать заявку на получение гранта в разделе business.enbek.

Также на этом портале претендент самостоятельно заполняет шаблон бизнес-плана и защищает свой проект на заседании комиссии по выдаче грантов. После презентации комиссия принимает решение о выдаче гранта или отказе. При одобрении участник предоставляет банковские реквизиты и заключает договор с Центром занятости населения. После перечисления денежных средств грантополучатель в течение трёх месяцев подтверждает целевое использование гранта.