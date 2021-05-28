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    21:47, 27 Май 2021 | GMT +6

    Более 500 жителей Атырауской области лечатся от коронавируса в стационарах

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 502 человека получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 75 инфицированных. В городе Атырау подтвержден 51 случай заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 10 зараженных COVID-19, в Индерском районе - 1, в Исатайском - 3, в Курмангазинском районе - 4 заболевших. Заболевание у 40 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 35 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 59 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 535 человек, в модульной больнице - 153, во второй областной больнице – 128 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 44, в районных инфекционных стационарах – 127, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 50.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество Статистика
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