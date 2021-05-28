Более 500 жителей Атырауской области лечатся от коронавируса в стационарах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 502 человека получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 75 инфицированных. В городе Атырау подтвержден 51 случай заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 6 заболевших на месторождении Тенгиз. Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 10 зараженных COVID-19, в Индерском районе - 1, в Исатайском - 3, в Курмангазинском районе - 4 заболевших. Заболевание у 40 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 35 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 59 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 535 человек, в модульной больнице - 153, во второй областной больнице – 128 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 44, в районных инфекционных стационарах – 127, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 50.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.