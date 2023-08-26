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    08:25, 26 Август 2023 | GMT +6

    Более 500 зданий планируют закупить для отдыха работников КТЖ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 534 здания с мебелью, бытовой техникой и посудой планируют закупить для отдыха работников «Қазақстан темiр жолы». Их установят на удаленных разъездах и станциях, передает МИА «Казинформ».

    «В числе приоритетных вопросов КТЖ находится обеспечение надлежащего отдыха работников производственного персонала линейных предприятий.

    В рамках обновления существующих модульных зданий для проживания вахтовых бригад работников планируется приобретение 534 мобильно-блочных зданий, которые будут установлены на удаленных разъездах и станциях, где отсутствуют вблизи поселки для проживания», - сказано в сообщении нацкомпании «Қазақстан темiр жолы».

    Здания будут оснащены необходимым оборудованием: кондиционером, водонагревателем, электроплитой, мебелью для приема пищи и отдыха, посудой и постельными принадлежностями.
    Теги:
    Общество Железная дорога КТЖ
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