Более 500 зданий планируют закупить для отдыха работников КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 534 здания с мебелью, бытовой техникой и посудой планируют закупить для отдыха работников «Қазақстан темiр жолы». Их установят на удаленных разъездах и станциях, передает МИА «Казинформ».

«В числе приоритетных вопросов КТЖ находится обеспечение надлежащего отдыха работников производственного персонала линейных предприятий.

В рамках обновления существующих модульных зданий для проживания вахтовых бригад работников планируется приобретение 534 мобильно-блочных зданий, которые будут установлены на удаленных разъездах и станциях, где отсутствуют вблизи поселки для проживания», - сказано в сообщении нацкомпании «Қазақстан темiр жолы».

Здания будут оснащены необходимым оборудованием: кондиционером, водонагревателем, электроплитой, мебелью для приема пищи и отдыха, посудой и постельными принадлежностями.