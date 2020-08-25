Более 500 заявок поступило в столице на получение грантов по Дорожной карте бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прием заявлений на получение государственных грантов по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» завершился в столице. По данным управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана, от претендентов поступило свыше 500 заявок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Сейчас идет рассмотрение данных заявок. Мы проверяем их на наличие полного перечня документов, на соответствие критериям и требованиям программы. Соискатели, которые будут соответствовать всем условиям, получат уведомления о том, что нужно готовить видеоролики для защиты проекта», – сообщил главный специалист отдела развития предпринимательства столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Адлет Тлепов.

Из-за карантина защита бизнес-проектов будет вестись в онлайн-режиме. Участники конкурса должны будут рассказывать о бизнес-идеях посредством видеороликов. Весь процесс будет транслироваться в социальных сетях.

«В этом году по ДКБ планируется выделить гранты на 200 млн тенге. И отдельно еще предусматривается для молодежи, то есть кандидатов, которые не достигли 30 лет, 60 млн тенге. Размеры грантов установлены в суммах от двух до пяти млн тенге», – резюмировал Адлет Тлепов.

В этом году отмечается повышенный интерес к программе. По этой причине сбор заявок был продлен на неделю.

Отметим, программа «Дорожная карта бизнеса» работает в Казахстане с 2010 года. Одно из ее направлений курируют акиматы. Местные исполнительные органы поддерживают бизнес грантами и инфраструктурным сопровождением. В конкурсах на получение грантов могут участвовать и уже действующие предприниматели, и казахстанцы, желающие открыть свое дело, в том числе женщины, лица с ограниченными возможностями и люди старше 50 лет. Деньги предоставляются безвозмездно.