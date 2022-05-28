28 Мая 2022 19:48

Более 500 военнослужащих приняли присягу в региональном командовании «Запад»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актауском, Атырауском, Актюбинском и Бейнеуском гарнизонах в торжественной обстановке клятву на верность Родине дали более 500 военнослужащих срочной службы, призванных в Вооруженные силы весной текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Из разных уголков Казахстана поздравить молодых воинов приехали родные и близкие солдат. В качестве почетных гостей на присягу были приглашены депутаты маслихата, представители местных исполнительных органов, общественных объединений и ветераны Вооруженных сил страны. Последние два года в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятия в таком масштабе не проводились.

«Мы приехали из Шымкента специально на присягу к сыну. Приятно видеть, как он возмужал и окреп за месяц. Бригада морской пехоты – элитное подразделение, служить здесь может не каждый, и мы гордимся, что наш сын находится в числе немногих избранных парней, которые соответствуют квалификационным требованиям для службы в морской пехоте», - сказал Махмуддулла Бекенов, отец рядового Дильшада Мирполатова.

Громко и четко звучат на плацу слова священной клятвы. Каждый из новобранцев, прижимающих к груди автомат, осознает свою ответственность за защиту Родины, ее независимость и территориальную целостность.

Командование воинских частей организовало для родных и близких солдат экскурсию по воинской части, по казармам и учебным классам, в которых ближайший год предстоит жить и обучаться военному делу новобранцам. Родители посетили солдатские столовые, где смогли попробовать и оценить рацион военнослужащих срочной службы.

Мероприятия завершились показательными выступлениями молодых солдат. За месяц они освоили приемы строевой подготовки с оружием, рукопашного боя, и с гордостью продемонстрировали свои умения гостям мероприятия.