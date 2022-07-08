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Более 500 вакансий для людей предпенсионного возраста предусмотрено в Карагандинской области
8 Июля 2022 19:51

Более 500 вакансий для людей предпенсионного возраста предусмотрено в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года по проекту «Серебряный возраст» в Карагандинской области трудоустроено 47 человек. Всего для людей предпенсионного возраста в регионе предусмотрено 534 вакансии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это направление поможет решить проблему с занятостью, если до выхода на заслуженный отдых человеку осталось два года. Работодателям будет субсидироваться 50 % заработной платы трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст», но не больше 30 МРП», - сообщили в управлении координации занятости и соцпрограмм Карагандинской области.

Продолжительность работы - до 12 месяцев, а по завершении участнику проекта предоставляется постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Для получения направления для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Напомним, проект «Серебряный возраст» реализуется в рамках Национальной программы развития предпринимательства на 2021-2025 годы.



Фото: flipboard.com


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Автор:
Корреспондент
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