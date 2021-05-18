Более 500 тысяч школьников из социально уязвимых семей отдохнут в детских лагерях - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 500 тысяч школьников из социально уязвимых семей отправят на оздоровительный отдых во время летних каникул в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В Министерстве образования и науки РК сообщили, что этим летом запланирована работа 13 тыс. детских лагерей и организаций отдыха и оздоровления детей. Средства будут выделены из бюджетов местных исполнительных органов. Всего на летний отдых, если эпидситуация не ухудшится, будут направлены свыше 1 миллиона учеников.

Летняя оздоровительная кампания стартует сразу после окончания учебного года. При этом решение об открытии детских лагерей и их наполняемости будут принимать региональные санитарные врачи. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионах.

«Должны строго соблюдаться санитарные нормы. Регионы провели соответствующую работу, детские оздоровительные лагеря готовятся к приему детей. Конечно, будет учитываться санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе. Совместно с санитарными врачами должен быть обеспечен безопасный отдых детей. Комитет по охране прав детей должен взять этот вопрос на контроль», – поручил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, в летний период будут работать летние школы олимпийского резерва, языковые школы, дебатные клубы и различные развивающие кружки.

В целях обеспечения безопасности детей и для оперативного реагирования создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли заместители руководителей управлений образования, представители заинтересованных госорганов и общественных организаций.

Во всех регионах республики проводятся рейдовые мероприятия «Безопасный аттракцион». Кроме того, стартовал проект «Балаға лайық». Так, в летнее время на официальных страницах Комитета по охране прав детей будут размещаться фото кафе, парков, скверов и других объектов, одобренных детьми и их родителями.

Также совместно с МЧС выработаны единые подходы к обеспечению безопасности детей на воде и при пожарах. Родителям рекомендуется сохранять бдительность и не допускать детей к водоемам без присмотра взрослых. Только за первый квартал 2021 года, по официальным данным, в водоемах страны погибли 9 детей, при пожарах – 21 ребенок.