Более 500 тысяч костанайцев планируется вакцинировать для создания коллективного иммунитета

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для создания коллективного иммунитета и снижения рисков дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Костанайской области планируется вакцинировать 550 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области вакцинация началась с 1 февраля. В процесс задействована 31 медорганизация, из которых 5 - частных. Вакцинация проводится 93 передвижными стационарными прививочными пунктами, имеется также резерв для расширения до 150 пунктов.

«Помимо поликлиник для проведения вакцинации в местах массового скопления людей открыты отдельные прививочные кабинеты в торгово-развлекательном центре «Kostanay Рlaza», бизнес-центре «City Kostanai», торговом центре «Емшан», супермаркете «Астыкжан», а также в городе Рудном торговом центре «ЦУМ». Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тысяч доз», — сообщила А. Бексултанова.

По информации ведомства, в область доставлено 101 тысяч доз первого компонента и 70 тысяч доз второго компонента вакцины. В частности, это 75 тысяч доз первого компонента и 44 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V», а также 2 тысяч доз вакцины QazVac и 50 тысяч доз «Hayat-Vax».

«В Костанайской области уже провакцинировано более 83 тысяч человек. В процессе вакцинации задействованы 426 медицинских работников, которые прошли соответствующее обучение. По нашей области запланирована вакцинация около 550 тысяч населения, которые должны быть иммунизированы. На сегодняшний день провакцинированы около 16% населения области. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет, необходима вакцинация не менее 60% населения, - напомнила замруководителя областного ведомства.

Анжела Бексултанова подчеркнула, что вакцинация в таком же активном темпе будет продолжена до конца этого года.

«Хотелось бы отметить, что независимо от того, вакцина казахстанская, китайская или российская — наш организм одинаково вырабатывает специфические антитела, которые нужны для того, чтобы в последующем защитить себя от болезни», — подытожила она.