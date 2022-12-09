Более 500 тысяч га земель вернули пайщикам в СКО, Акмолинской и Алматинской областях

9 Декабря 2022, 17:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Берик Асылов на заседании коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере сообщил, что более 500 тысяч га земель вернули 11 пайщикам в СКО, Акмолинской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, а также при приобретении медицинских изделий. Открывая заседание по первому вопросу, Берик Асылов отметил, что в текущем году прокуроры вернули государству неиспользуемые 1,5 млн га.

«Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам вернули свыше 500 тысяч га земель. Также выявили находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га. Возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской областей», - проинформировал глава ведомства.

На сегодняшний день осудили 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осудили руководителя предприятия за мошеннические действия с землями свыше

800 пайщиков.

Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые «серые» схемы, также посредством СПК.

Перед Министерством сельского хозяйства поставили задачу по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий. Также обсудили и второй вопрос повестки: результаты проверки деятельности «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

«Выявлены факты хищения бюджетных средств и закупа некачественной медтехники по завышенным ценам. Медицинский центр в Актюбинской области приобрел комплекс передвижной неотложной медицинской помощи (скорая помощь) по цене в 4 раза превышающей его таможенную стоимость. При рыночной цене в 16,6 млн тенге центру он обошелся в 72,9 млн тенге. Аналогичные схемы были в Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях. По результатам проверок, прокуратурой внесено 208 представлений об устранении нарушений законности, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 405 лиц, начато 15 досудебных расследований», - сообщили в Генпрокуратуре.

Глава надзорного ведомства подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности формирования цен на медизделия, исключение коррупционных факторов.

Также предложили автоматизировать процесс по приему заявок предпринимателей, пересмотреть механизм экспертизы медицинских изделий, внедрить систему отслеживания медоборудования.

В работе коллегии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители Министерств сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, здравоохранения и другие заинтересованные лица.

Генеральный прокурор поручил прокурорам областей добиться возмещения ущерба государству и обеспечить принцип неотвратимости уголовного наказания для лиц, совершивших хищения.