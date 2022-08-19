19 Августа 2022 21:28

Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня нет такой программы, как «АртСпорт» - это платформа. Об этом заявил на брифинге в СЦК и. о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Бекболат Байжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня нет такой программы, как «АртСпорт». Имеется государственный заказ на подушевое финансирование спортивных секций и творческих кружков. А «АртСпорт» считается платформой»,- сказал Бекболат Байжанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на сегодня эта платформа еще не прошла должную проверку.

«Последнее, что нужно сделать, это пройти через информационную безопасность Комитета национальной безопасности. Только путем проведения тестовых работ она вводится в действие. Мы внесли изменения в мае и в соответствии с поручением главы правительства предоставили возможность для конкурентной среды в каждой области. Поэтому каждый местный исполнительный орган должен сам утвердить свою платформу. Сейчас около 550 тыс. детей занимаются по системе подушевого финансирования», - добавил Бекболат Байжанов.