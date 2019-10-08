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Более 500 тонн продукции привезут павлодарцы на ярмарку в Нур-Султан
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 500 тонн продукции привезут павлодарцы на сельскохозяйственную ярмарку в Нур-Султан, передаёт pavlodarnews.kz.
Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в сельхозярмарках примут участие свыше 90 предприятий переработки и сельхозформирований из всех районов области. Фермеры Павлодарской области привезут в Нур-Султан 510 тонн продукции на сумму свыше 160 млн тенге, в том числе 60 тонн мяса и мясной продукции, 20 тонн молочной и 50 тонн бакалейной продукции: яйца, крупы, мука, хлебобулочные изделия, мед, растительное масло), 240 тонн картофеля и 140 тонн овощей и бахчевых.
Свою продукцию представят предприятия, бренды которых известны по всей республике и за ее пределами: ТОО «Рубиком», ТОО «МолКом», ТОО «Смак», ТОО «КЭММИ», КХ «Сагып», ТОО «Галицкое», ТОО «Крендель», ТОО «Акжар-Ондирис».
Сельхозярмарка с участием павлодарских производителей пройдет 12-13 октября в столице по адресу: проспект Туран, 37, на пересечении с улицей Д. Кунаева, на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр».
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