Более 500 субъектов МСБ получили право на отсрочку платежей по займам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков перечислил оказанные МСБ меры поддержки в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первой половине текущего года восстановление экономики и деловой активности субъектов бизнеса происходило в условиях более мягких карантинных ограничений по сравнению с мерами 2020 года. В рамках разработанного по поручению Главы Государства механизма субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам субъектов МСБ в пострадавших секторах экономики (29 ОКЭД) оказана помощь 4 тыс. субъектов МСБ на 21,2 млрд тенге», - сказал Олег Смоляков на заседании Правительства.

Кроме этого, банками совместно с субъектами бизнеса с начала 2021 года были проведены мероприятия по реструктуризации просроченной задолженности по займам, предоставленным 114 субъектам МСБ, на сумму 4 млрд тенге. Также по его словам, действуют программы льготного кредитования (Программа льготного кредитного кредитования на пополнение оборотных средств, «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса-2025»).

«Эти меры в комплексе позволили многим субъектам МСБ снизить уровень долговой нагрузки до приемлемого уровня, использовать высвободившиеся средства для текущей работы, тем самым вернуться к нормальной деятельности. По состоянию на 1 июля 2021 года, в банки второго уровня поступили заявки на отсрочку платежей по займам 592 заемщиков-субъектов МСБ, из которых отсрочку получили 547 субъекта МСБ на сумму 9,3 млрд тенге. В МФО подали заявки на отсрочку 129 субъектов МСБ, из которых отсрочка предоставлена 95 субъектам на сумму 102,1 млн тенге», - заключил спикер.



