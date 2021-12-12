Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов рассказал о ситуации по предоставлению льгот для малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в текущем году во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2021 года принят приказ Председателя Агентства от 9 апреля 2021 года № 127 «Об утверждении Порядка предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что порядок предоставления отсрочки платежей по займам предусматривал предоставление банками и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, отсрочки платежей по кредитам, выданным до 1 апреля 2021 года субъектам МСБ, в том числе ИП, в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года.

«Срок отсрочки составлял от 30 до 90 дней по выбору субъекта МСБ. В заявлении заемщика мог быть указан иной срок отсрочки платежей. В период отсрочки в отношении заемщика были приостановлены претензионно-исковая работа, уведомление о необходимости погашения просроченной задолженности, а также взимание кредитором комиссий и иных платежей», - отметил зампремьера.

«За 2021 год в банки второго уровня поступили заявки на отсрочку платежей по займам 603 заемщиков-субъектов МСБ, из которых отсрочку получили 553 субъекта МСБ на сумму 9,7 млрд тенге. В МФО подали заявки на отсрочку 131 субъект МСБ, из которых отсрочка предоставлена 95 субъектам на сумму 105,8 млн тенге», - заключил А. Смаилов.



