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Более 500 спортсменов из Карагандинской области приняли участие в сельской спартакиаде
19 Июля 2022 01:30

Более 500 спортсменов из Карагандинской области приняли участие в сельской спартакиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области прошла традиционная ХХXIV областная летняя сельская спартакиада «Сары-Арка-2022». Участие в ней приняли более 500 спортсменов из семи сельских районов Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После вынужденного перерыва из-за пандемии спортсмены вновь смогли собраться и помериться силами.

Состязания проводились по волейболу, мини-футболу, қазақ күресі, летнему президентскому многоборью, армрестлингу, гиревому спорту, тоғызқұмалақ, настольному теннису, шахматам, шашкам, асық ату, бес асык.

В каждой команде было более 70 человек от 18 лет и старше. Среди спортсменов развернулась нешуточная борьба.

В личном зачете по гиревому спорту бронзу завоевал 18-летний спортсмен из поселка Молодежного Осакаровского района Илья Горбачев.

«Гиревым спортом занимаюсь уже полтора года. Сначала пошел на кроссфит. Там меня заметил тренер, который увидел мою крепкую хватку и предложил попробовать. Учусь в Карагандинском техническом университете. Успеваю совмещать и учебу, и спорт. Приятно, что много людей участвует в этих соревнованиях, было с кем посоперничать», – сказал Илья Горбачев.

По итогам спартакиады первое место досталось команде Абайского района, на втором – Шетский район, замыкают тройку лидеров спортсмены из Бухар-Жырауского района.

Первая спартакиада среди сельских районов состоялась в 1986 году в Мичуринском районе (поселок Топар). Специально для этих соревнований на территории парниково-тепличного хозяйства всего за два месяца был сооружен спорткомплекс.

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Автор:
Корреспондент
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