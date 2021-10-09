Более 500 специалистов противопожарной службы понадобится в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости увеличения количества специалистов противопожарной службы в 2022 году заявил заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства от 20 ноября 2020 года касательно систематизации оплаты труда силовых органов с 1 января текущего года сотрудникам и военнослужащим МЧС повышена заработная плата в среднем на 26 %. Данная работа будет продолжена поэтапно до 2023 года», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что постановлением Правительства от 13 мая 2021 года № 315 увеличен лимит штатной численности сотрудников органов государственной противопожарной службы на 494 единицы для вновь создаваемых объектов противопожарной инфраструктуры.

«В 2022 году запланировано дополнительное увеличение штатной численности МЧС на 547 единиц. Проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы» (внесен в Мажилис Парламента постановлением Правительства от 22.07.2021г. № 505) предусмотрены поправки, направленные на улучшение социальных гарантий и льгот сотрудников органов гражданской защиты (вопросы получения в собственность занимаемых жилищ, представления детям сотрудников мест в детских дошкольных учреждениях и т.д.)», - отметил заместитель Премьер-министра.

«В 2022 году планируется разработка и внесение в Парламент проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», направленного на совершенствование вопросов обеспечения пожарной безопасности, улучшение статуса и социальной защиты сотрудников гражданской защиты, спасателей, развитие инфраструктуры добровольных противопожарных формирований. В целом вопросы органов гражданской защиты на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - заключил Р. Скляр.



