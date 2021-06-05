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Более 500 солдат приняли присягу в Силах воздушной обороны

5 Июня 2021, 16:07
Более 500 солдат приняли присягу в Силах воздушной обороны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Торжественные ритуалы приведения молодого пополнения к военной присяге прошли в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК

Новобранцы пополнили семь воинских частей войск противовоздушной обороны.

«Сегодня важный момент в вашей жизни. Будьте достойными защитниками Родины, оправдайте доверие соотечественников, родных и близких», – обратился к воинам заместитель командующего войсками противовоздушной обороны полковник Асхат Сайлыбаев.

Несмотря на то, что новобранцы призваны всего месяц назад, они уже освоили азы воинской службы, изучили требования общевоинских уставов. В течение года военнослужащие будут изучать военное дело и применять знания на практике по защите воздушных рубежей страны.

Отбору и призыву молодых людей в войска ПВО уделяется особое внимание, так как при прохождении службы необходимы знания в области точных наук и IT-технологий.

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