Более 500 случаев в сутки: в Костанайской области не спадает заболеваемость КВИ
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«3 февраля в Костанайской области зарегистрировано 545 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,10%. 493 человека обследованы по самообращению, 43 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 - с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 501 с симптомами заболевания, 44 бессимптомных», - сообщили в областном штабе.
239 заболевших зарегистрировано в Костанае, в Рудном - 121. В Костанайском районе – 26, в Алтынсаринском районе – 23, в Житикаре – 21, в Карабалыкском и в районе имени Б. Майлина – по 20 заболевших. 16 заболевших за сутки в Аркалыке, в Лисаковске – 12, в Фёдоровском районе – 10, меньше всего в Амангельдинском районе - всего один случай.
По информации облштаба, по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 3 февраля 2022 год зарегистрировано 49 932 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 44 685 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом вакцины от коронавируса 353 868 человек, вторым компонентом - 335 891.
Напомним, 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане.
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