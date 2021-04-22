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    15:00, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 500 семейных дебоширов наказали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О криминогенной обстановке в Северо-Казахстанской области полицейские рассказали в прямом эфире в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за неделю в регионе зарегистрировали 232 уголовных правонарушения. Раскрыли 208. Половина совершаемых в области преступлений приходится на Петропавловск.

    На дорогах области за неделю произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы пять человек. В том числе трое детей.

    Отдельно полицейские остановились на семейно-бытовых конфликтах. По итогам первого квартала уголовных преступлений, совершенных в отношении женщин, стало меньше на 15%, в сфере быта – на 83%. Тем не менее, цифры пугающие. С начала года к административной ответственности по этой линии привлекли 560 человек. Из них 180 арестованы.

    «В отношении семейных дебоширов вынесено 853 защитных предписания, за нарушения защитных предписаний к ответственности привлечены 42 человека. В подразделении по защите женщин от насилия действует номер в WhatsApp 8-708-432-45-61, информационно-разъяснительный канал в Telegram «Между нами говоря». Жертвы бытового насилия могут обратиться на оперативный канал 102 либо в группу по защите женщин от насилия по телефонам: 8 (7152) 39-48-56; 61-25-30. Работает телефон доверия Кризисного центра общественного объединения «Центр поддержки женщин»: 8 (7152) 46-13-26», - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

    С начала года по звонкам, поступившим на телефоны доверия, привлекли к административной ответственности 42 человека.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Общество Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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