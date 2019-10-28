Более 500 семей в Жамбылской области приняли участие в конкурсе «Парасатты отбасы»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семейным ценностям, антикоррупционной культуре и гражданской позиции населения посвящен объявленный в Жамбылской области конкурс «Парасатты отбасы», передает корреспонеднт МИА «Казинформ».

Организаторами конкурса стали департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области и областное управление образования.

«Становится всё более важным, в силу нынешней социально-общественной ситуации, оказывать помощь молодым людям в нахождении своего места в современной жизни, в раскрытии своих природных талантов. Сегодня духовно-нравственное воспитание приобретает особое значение. В связи с этим, в школах действуют волонтерские клубы «Адал ұрпақ», в вузах и колледжах - проектные офисы «Саналы ұрпақ» с целью формирования у молодежи честности, справедливости, добропорядочности и соблюдения высоких нравственных качеств. В рамках этих проектов департаментом совместно с проектным офисом «Жамбыл – адалдық алаңы» и управлением образования принято решение о проведении конкурса «Парасатты отбасы», - рассказал первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

По словам спикера, целью конкурса является пропаганда семейных ценностей как основы общества, формирование добропорядочности, честности, дружеских отношений между членами семьи, развитие сознательной личности, достойной современных достижений, выявление честного, добропорядочного ученика с передовыми идеями, а также пропаганда в обществе посредством СМИ добропорядочных семей, которые стали победителями в конкурсе.

«При награждении победителей конкурса будет отдаваться предпочтение семьям, которые являются жителями Жамбылской области и работают в различных сферах, - уточнил Равиль Тюлебаев. - В конкурсе особое внимание уделяется семьям, отличившимся активной инновационной, интеллектуальной, благотворительной деятельностью. Дети должны читать литературно-публицистические издания, принимать активное участие в общественных мероприятиях, уважать семейные ценности, заниматься спортом или искусством, тем самым показывая родительское воспитание в общественной жизни».

Отметим, что конкурс «Парасатты отбасы» состоит из двух этапов и проводится в районных и городских учреждениях образования.

«В настоящее время в школьном, районном (городском) этапе конкурса приняли участие 508 семей, - пояснил спикер. - Во втором, областном этапе, который состоится 7 ноября, примут участие 29 семей, признанных лучшими в районах и городе Таразе. Жюри конкурса определит лучшие семьи в номинациях «Добропорядочная семья», «Полиязычная семья», «Лучшая читающая семья», «Интеллектуальная семья», «Творческая семья», «Семья мастеров», «Талантливая семья», «Щедрая семья», «Семья-путешественник». Победители будут награждены ценными призами».