Более 500 самоизливающихся гидрогеологических скважин ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проблеме самоизливающихся гидрогеологических скважин рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самоизливающиеся гидрогеологические скважины наносят также невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод, окружающей среде - земельному фонду в результате засоления и заболачивания территории, гибели растительности, образования искусственных водоемов, ручьев и оврагов, а также загрязняют подземные и поверхностные воды фенолами, радиоактивными и токсичными элементами», - рассказал Серрикали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, в целях недопущения негативных последствий ликвидировано 516 бесхозных самоизливающихся гидрогеологических скважин, из них 149 с радионуклидным загрязнением.

Ранее С. Брекешев рассказал , сколько месторождений находится на госбалансе страны.

«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - отметил он.