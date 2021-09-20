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    11:36, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 500 родителей привлекли к административной ответственности в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю более 500 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выявлено и взято на учет свыше 600 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей из неблагополучных семей, из которых более 500 привлечены к административной ответственности за нарушение их прав», - сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что отдельное внимание уделено профилактической работе в учебных заведениях. Ей было охвачено более 5 тысяч школ и 600 колледжей.

    «С учащимися проведены беседы по профилактике правонарушений, дети знакомились с правилами поведения в общественных местах, общения с незнакомыми людьми, а также при конфликтных ситуациях. Кроме того, организованы рейды по проверке по месту жительства несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учете в органах полиции, с изучением условий проживания, проведением бесед с родителями», - заключил Нурдильда Оаз.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с 13 по 19 сентября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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