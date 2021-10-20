Более 500 родителей наказали за ночные прогулки детей в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ювенальные полицейские с начала года провели 123 рейда по предотвращению преступлений среди подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года несовершеннолетние совершили 12 уголовно наказуемых деяний. Из них пять - тремя подростками, стоящими на учёте в ювенальной полиции. У одного из них к 16 годам на счету шесть магазинных краж, один грабёж, другие нарушения закона. В течение года всех троих направляли в специальные образовательные учреждения.

Помимо рейдов по увеселительным заведениям и улицам, полицейские посещают неблагополучные семьи и семьи с состоящими на учете подростками по месту жительства. В образовательных учреждениях проводят лекции и беседы.

«Напоминаем родителям, что нельзя отворачиваться от проблем и затягивать с обращением за помощью. Профилактическая работа инспекторов по делам несовершеннолетних, поддержка педагогов и психологов могли бы предотвратить многие последствия безнадзорности», - считает начальник отделения ювенальной полиции Эльмира Абушева.

С начала года в Петропавловске за ночные прогулки несовершеннолетних привлекли к ответственности 528 родителей, 134 — за неисполнение обязанностей по воспитанию, 65 — за употребление детьми спиртного. 15 владельцев развлекательных заведений оштрафовали за пребывание подростков в ночное время.