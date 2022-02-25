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Более 500 праздничных мероприятий проведут в Жамбылкой области в весенние дни

25 Февраля 2022 15:00
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Более 500 праздничных мероприятий проведут в Жамбылкой области в весенние дни

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подготовку к праздничным мероприятиям в марте обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области Алмас Садубаев рассказал о запланированных мероприятиях, приуроченных ко Дню благодарности, Международному женскому дню, празднику Наурыз.

Планируется провести более 500 мероприятий, большинство из которых пройдет в офлайн-режиме с соблюдением всех санитарных норм.

«После январских трагических событий жителям не хватает ощущения праздника, - сказал аким области. - Все мероприятия должны пройти на самом высоком уровне. Каждый из этих праздников имеет особое значение для всех нас, создает атмосферу добра и дружбы. В этом году необходимо кардинально поменять формат мероприятий. Не надо их проводить ради галочки. Каждый праздничный день необходимо наполнить особым смыслом, сделать познавательным и развлекательным. Важно, чтобы каждый житель нашей области почувствовал сопричастность к общему делу. Нужно оказать помощь ветеранам, многодетным и малоимущим семьям. В первую очередь необходимо поздравить наших ветеранов, которые перешагнули столетний рубеж. Они являют собой пример истинного патриотизма и трудолюбия. И наша задача – на их примере воспитать достойное поколение молодых людей».

Глава региона подчеркнул, что активное участие должны принимать общественники, депутаты, члены региональной Ассамблеи народа Казахстана, представители молодежных организаций.

«В преддверии Международного женского дня следует провести необычные акции и порадовать наших милых дам. Мы должны подрастающему поколению, молодым мамам рассказывать про великих женщин, которые, несмотря на трудности, смогли стать профессионалами в своем деле, воспитывают образованных детей и еще успевают помогать другим людям», - отметил глава региона.

Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по реализации запланированных мероприятий акимам районов и города Тараза, руководителям управлений, отметили в ведомстве.


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#Жамбылская область   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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