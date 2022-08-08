8 Августа 2022 11:16

Более 500 полицейских разыскивают пропавшую пятилетнюю девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую пятилетнюю Мадину Ерланкызы уже ищут более суток. К поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры, местные власти и неравнодушные люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудники ЧС, волонтеры, местные жители. В поисках задействовали 4 дрона, 4 единицы специальной техники. Активно помогают местные исполнительные органы, которые выделили дополнительно 8 автомобилей и 60 человек, — сообщили в департаменте полиции. — В настоящее время поисковыми мероприятиями охвачены трассы, территории крестьянских хозяйств, поля, овраги. Постоянно курсируют патрули и катера по реке Тобол».

Как выяснилось, есть свидетели, которые видели девочку вчера около 9 утра. Их показания подтверждаются записями камер видеонаблюдения.

К поисковым мероприятиям подключили также психологов, которые работают с детьми, имеющими особенности развития.

Ранее сообщалось, что девочка, 2017 года рождения, ушла из дома около 5 часов утра. Проживает по адресу: поселок Джамбула, улица Коли Мяготина, 4. Из особых примет - девочка не разговаривает. Ребенок был дома под присмотром старших сестер 18 и 13 лет.



