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    13:08, 10 Март 2022 | GMT +6

    Более 500 педагогов Карагандинской области участвовали в курултае к юбилею Ахмета Байтурсынова

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начались областные мероприятия по празднованию 150-летия основателя казахского языкознания Ахмета Байтурсынова. И первым из них стал курултай «Алаштың Ахметі», посвящённый юбилею учителя нации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В курултае участвовали руководители школ, педагоги, ахметоведы и алашеведы. В онлайн-режиме подключились более 500 учителей области.

    На курултае презентовали работы о жизни и деятельности Ахмета Байтурсынова. В последующем они будут использоваться на занятиях в организациях образования. А также обсудили предстоящие мероприятия по случаю юбилея общественного деятеля, политического публициста, тюрколога и поэта. Это соревнования по баскетболу среди девушек и юношей, чтение стихов Ахмета Байтурсынова, онлайн-викторина «Ахмет бізбен!» и съезд учителей казахского языка и литературы.

    «В мае одна из школ имени Ахмета Байтурсынова организует экспедицию к месту рождения поэта – это село Акколь в Костанайской области. 14 апреля отдел образования города Караганды проведёт форум на тему педагогического наследия Ахмета Байтурсынова. На него будут приглашены гости из Костанайской области», – рассказала руководитель учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бахытгуль Абдикерова.

    Для популяризации жизни и творчества казахского поэта и просветителя управлением образования создан альянс с пятью школами области, которые носят имя Ахмета Байтурсынова. Они планируют до конца года провести различные совместные мероприятия. А в декабре на научно-практической конференции подведут итоги.


    Теги:
    150-летие Ахмета Байтурсынова Образование Карагандинская область История Казахстана
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