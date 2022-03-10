Более 500 педагогов Карагандинской области участвовали в курултае к юбилею Ахмета Байтурсынова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начались областные мероприятия по празднованию 150-летия основателя казахского языкознания Ахмета Байтурсынова. И первым из них стал курултай «Алаштың Ахметі», посвящённый юбилею учителя нации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В курултае участвовали руководители школ, педагоги, ахметоведы и алашеведы. В онлайн-режиме подключились более 500 учителей области.

На курултае презентовали работы о жизни и деятельности Ахмета Байтурсынова. В последующем они будут использоваться на занятиях в организациях образования. А также обсудили предстоящие мероприятия по случаю юбилея общественного деятеля, политического публициста, тюрколога и поэта. Это соревнования по баскетболу среди девушек и юношей, чтение стихов Ахмета Байтурсынова, онлайн-викторина «Ахмет бізбен!» и съезд учителей казахского языка и литературы.

«В мае одна из школ имени Ахмета Байтурсынова организует экспедицию к месту рождения поэта – это село Акколь в Костанайской области. 14 апреля отдел образования города Караганды проведёт форум на тему педагогического наследия Ахмета Байтурсынова. На него будут приглашены гости из Костанайской области», – рассказала руководитель учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бахытгуль Абдикерова.

Для популяризации жизни и творчества казахского поэта и просветителя управлением образования создан альянс с пятью школами области, которые носят имя Ахмета Байтурсынова. Они планируют до конца года провести различные совместные мероприятия. А в декабре на научно-практической конференции подведут итоги.