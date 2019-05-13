Более 500 независимых наблюдателей подготовят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Семинар-тренинг для независимых наблюдателей за президентскими выборами начался сегодня в Актобе. Всего планируется подготовить в регионе более 500 наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тренинг проводит известный общественный деятель Дос Кошим, который выиграл грант ЮСАИД на проведение семинара «Общественный контроль за избирательным процессом».

«Между членами избирательных комиссий и наблюдателями всегда идет противосстояние. Мы наблюдатели как бы выступаем против них, но обе стороны выполняют свои функции», - сказал Д.Кошим.

В ходе тренинга Д.Кошим рассказал о процедуре выборов и методах работы наблюдателей, процессом мониторинга за выборами. Подобные семинары пройдут в южных и западных областях страны.

В семинаре приняли участие 30 человек, которые затем должны будут обучить знаниям еще 10-15 наблюдателей.

«Мы отобрали 30 человек мобильных капитанов из районов и города Актобе. Сегодня проводим их обучение, затем каждый из них обучит у себя в районе по 10-15 человек из числа наблюдателей. Всего по Актюбинской области будут работать 529 избирательных участков. Из них 15 закрытых, но на всех 514 участках будут работать независимые наблюдатели от гражданской платформы «Аманат». Это 100-й процентный охват, будем собирать информацию о нарушениях избирательного процесса. Мы не поддерживаем того или иного кандидата», - сказала руководитель областного штаба гражданской платформы Айгуль Дуйсенова.

Ожидается, что независимые наблюдатели будут отслеживать процесс выборов с начала момента открытия до закрытия избирательных участков. По словам А.Дуйсеновой, набор в независимые наблюдатели еще открыт. Для этого необходимо обратиться в штаб филиала гражданской платформы, расположенный по адресу Алтынсарина 4, в здании АРГУ имени Кудайбергена Жубанова.



