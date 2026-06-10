Более 500 незаконно размещенных павильонов демонтировали в Костанае

В Костанае продолжается работа по демонтажу незаконно размещенных павильонов и наведению порядка в сфере землепользования. За последние годы в городе убрали сотни объектов торговли и десятки рекламных конструкций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, факты самовольного занятия земель и использования участков не по целевому назначению выявляются во всех районах областного центра.

Одним из примеров стала парикмахерская на проспекте Аль-Фараби. В 2025 году собственники начали строительство входной группы без разрешительных документов, заняв участок государственной земли. После судебных разбирательств незаконно возведенную часть объекта демонтировали.

Параллельно власти продолжают освобождать городские территории от незаконных торговых объектов. Помимо павильонов, ранее вывезенных с улицы Победы и территории рынка «Салтанат», комиссия по мониторингу демонтировала еще 39 павильонов в разных районах города, в том числе на улицах Быковского, Маяковского, Гоголя, Аль-Фараби, Чехова и Бульваре Молодежи.

Чиновники отмечают, что часть торговых павильонов размещается на территориях торговых центров и супермаркетов, хотя земельные участки предназначены исключительно для обслуживания основных объектов. Такое использование земли считается нарушением земельного законодательства.

По данным городских властей, размещение подобных объектов также противоречит требованиям архитектурного и градостроительного законодательства и не соответствует утвержденному дизайн-коду города.

Собственникам сначала выдают рекомендации по устранению нарушений. В случае отказа к ним могут применяться меры административного воздействия, включая штрафы.

Работа по приведению городской среды в порядок затронула и рекламные конструкции. С 2023 по 2025 годы в Костанае демонтировали 50 рекламных объектов, из них 36 — только за прошлый год.

Кроме того, в рамках реконструкции улицы Победы в 2024 году были демонтированы 116 временных торговых павильонов, размещавшихся на тротуаре. Ранее с территории рынка «Салтанат» вывезли 350 торговых павильонов. О модернизации этого рыночного ряда — читайте в материале Kazinform.