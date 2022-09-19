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Более 500 несырьевых экспортеров насчитывается в Казахстане
19 Сентября 2022, 13:08

Более 500 несырьевых экспортеров насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Нурлан Кулбатыров на пресс-конференции, посвященной запуску учебной программы по управлению трансграничной торговли, сообщил, что в Казахстане насчитывается 546 активных несырьевых экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане экспортеров очень много, но несырьевых - 546. Экспортеры делятся по разным группам. Более двух тысяч экспортеров, которые последние три года экспортировали, из них 546 активно экспортируют. Это несырьевые экспортеры», - сказал Нурлан Кулбатыров, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавил, что со стороны государства на сегодня экспортерам оказывается всяческая поддержка, в том числе и в вопросах обучения.

Ранее сообщалось, что по итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил $37,5 млрд США.

«Вопрос наращивания экспорта несырьевых товаров на внешние рынки является приоритетом для нашего министерства. Главой государства поставлена перед Правительством амбициозная задача – достижение объемов экспорта несырьевых товаров и услуг до $41 млрд США к 2025 году. Для этого у нас сформирована экосистема и финансовые меры поддержки», - сказал директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омирбек Баштай.


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