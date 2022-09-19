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Более 500 нарушений в сутки выявляют на дорогах СКО
19 Сентября 2022, 21:31

Более 500 нарушений в сутки выявляют на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять дней зарегистрировали свыше 1,6 тыс. нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за указанный период стражи порядка остановили 27 водителей, которые находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще 11 задержанных были ранее лишены прав.

«Рейды проводятся днем и ночью. Выявляются грубые нарушения, непосредственно влияющие на аварийность. Главная задача такой работы – обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила, не превышать установленную скорость, правила маневрирования, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С начала года в регионе зарегистрировали 193 дорожно-транспортных происшествия, в которых 25 человек погибли и 287 получили ранения.


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