Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Более 500 нарушений в работе автобусов выявили за неделю в Атырауской области

1 Ноября 2022, 22:20
Более 500 нарушений в работе автобусов выявили за неделю в Атырауской области
1 Ноября 2022, 22:20

Более 500 нарушений в работе автобусов выявили за неделю в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 26 по 31 октября на территории Атырауской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его цель - обеспечение безопасности движения общественного транспорта, предупреждение дорожно-транспортных происшествий водителями пассажирских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мероприятия на территории области выявлено более 500 административных правонарушений с участием общественного транспорта. В том числе: нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов - 67 фактов. Нарушения водителями автотранспортных средств режима труда и отдыха - 5 случаев. 17 водителей управляли переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения; 10 водителей не прошли предрейсовый и медицинский осмотр», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Кроме того, выявлено 107 фактов управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. При управлении транспортным средством пользовались телефоном либо радиостанцией 88 водителей. Превысили установленную скорость движения 26 водителей, нарушили правила маневрирования - 94.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения задержан один человек.

16 автомобилей были отстранены от перевозки пассажиров и припаркованы на специальной стоянке.


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в день выборов в Караганде
Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы
Читайте также
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в день выборов в Караганде
Пострадавших от декабрьских событий жителей Астаны освободят от платы за проезд
Возможность закупа новых автобусов рассматривают в Астане
Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Петропавловске
Подвести газ к территории СЭЗ попросили атырауские предприниматели
Костанайские пассажироперевозчики не могут обновить автопарк из-за несвоевременных выплат субсидий
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору