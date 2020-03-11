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Более 500 многодетных семей ежегодно будут получать жилье в ВКО

11 Марта 2020 18:10
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Более 500 многодетных семей ежегодно будут получать жилье в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане более 500 многодетных семей ежегодно будут получать жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

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В ходе заседания областного акимата руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Бауыржан Кудияров доложил о реализации программ жилищного строительства «Нұрлы жер», ипотечного кредитования «7-20-25», льготного кредитования «Бақытты отбасы».

В 2019 году всего было введено в эксплуатацию 443 тыс. кв. метров жилой площади, в том числе 40 многоквартирных домов, 54 индивидуальных жилых дома.

В этом году, по словам Бауыржана Кудиярова, запланировано строительство 76 многоквартирных домов общей площадью 550 тыс. кв. метров. Глава региона поручил вдвое увеличить темпы строительства жилья, поскольку на сегодняшний день потребность в улучшении жилищных условий у населения по-прежнему высока.

По состоянию на 20 февраля текущего года, количество многодетных семей, стоящих в очереди на получение жилья, составляет 1847. Как отметил Бауыржан Кудияров, за год данная цифра увеличилась в два раза. Чиновник доложил, что в этом году планируется обеспечить жильем 329 малообеспеченных многодетных семей. Однако аким области Даниал Ахметов поручил ежегодно обеспечивать жильем 550-600 семей, чтобы за три года ликвидировать очередность.

К слову, в рамках ипотечного льготного кредитования для многодетных семей «Бақытты отбасы» было принято на рассмотрение 314 заявок, одобрено 290 заявок. Также в 2019 году по данной программе было выдано 70 жилищных сертификатов на покрытие части первоначального вноса.

Отметим, что по программе «7-20-25» в прошлом году в области реализовано 817 квартир. На стадии реализации 226 квартир. По состоянию на 5 марта, по области банками второго уровня принято 1 298 заявок на получение ипотечных жилищных займов, из них одобрено 817 заявок. Примечательно, что Восточный Казахстан в разрезе республики занимает 5 место по количеству одобренных заявок по программе «7-20-25», в разрезе областей – третье место после Актюбинской и Костанайской.


Фото: Инфоцентр ВКО


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Жилье,
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Орал Ерланулы

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