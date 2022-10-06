Более 500 млн тенге дополнительно выделили на субсидирование маршрутов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске общая сумма субсидий на городские маршруты по итогам года составит 1,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с сотрудниками средств массовой информации аким города Руслан Анбаев сообщил, что на сессии гормаслихата, которая прошла 3-го октября, выделили на субсидирование маршрутов 322 млн тенге. Еще около 200 млн тенге поддержал областной бюджет. В этом году общая сумма субсидий для перевозчиков составит 1,9 млрд тенге.

«Необходим новый маршрут к модульной инфекционной больнице. Туда недавно перевели детское инфекционное отделение. Перевозчики изыскали возможность, чтобы пока продлить маршрут №22. Этот год будем завершать так. Понятно, что они несут нагрузку: запчасти, ГСМ, заработные платы работникам. В следующем году будем открывать отдельный маршрут до Омского кольца. Он нужен и сотрудникам больницы, и пациентам. Думаю, продолжится строительство многопрофильной больницы «, - сказал Р.Анбаев.

В июне на заседании Совета по защите прав предпринимателей председатель Ассоциации «Автотранспортный союз СКО» Галина Семенова заявляла о невыплате субсидий. Общая задолженность акимата тогда превышала 500 млн тенге. Субсидии перевозчики получают на убыточные социально значимые маршруты и льготную перевозку отдельных категорий граждан.